Lewandowski offre un cadeau singulier à ses anciens coéquipiers

Lewandowski a fêté son départ comme il se doit : au champagne

Le 19 juillet dernier, Robert Lewandowski quittait officiellement le Bayern Munich pour rejoindre le FC Barcelone, contre 45 millions d’euros. Après huit années passées au sein du club bavarois, l’attaquant polonais s’est rendu une dernière fois au centre d’entraînement ce mardi, pour saluer ses désormais ex-coéquipiers et poser avec tous les trophées qu’il a conquis sous la tunique rouge. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Bayern a même tenu à adresser un cadeau à l’ensemble de l’équipe et du staff, en leur offrant une bouteille de champagne à chacun.

Lewandowski fait ses adieux au Bayern Munich

Après 8 titres de Bundesliga en autant d’années et une Ligue des Champions (2020), le Polonais a remercié l’intégralité de l’effectif bavarois, en leur offrant à tous une bouteille de champagne, avec sa signature et des photos de son époque au Bayern, sur la boîte cadeau. Et ce n’est pas n’importe quelle bouteille puisque, comme le précise le journal allemand Bild, l’avant-centre du Barça leur a acheté une édition limitée de champagne Armand de Brignac, parmi les meilleurs au monde.

Une bouteille de champagne pour chaque membre du club

Le joueur le plus capé de la sélection polonaise ne s’est pas arrêté qu’aux joueurs et a offert la même bouteille aux membres du staff technique de son ancien équipe. Un geste très classe, à l’image de celui fait par Erling Haaland, lors de son départ de Dortmund en mai dernier. Après cette belle attention, Robert Lewandowski est reparti en Catalogne, où il sera présenté au Spotify Camp Nou, ce vendredi à 11 heures.