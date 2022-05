L’incroyable bague d’Etienne Capoue pour sa victoire en C2 en 2021 !

Etienne Capoue a immortalisé sa victoire en Ligue Europa, la saison dernière.

L’aventure d’Etienne Capoue avec Villarreal a de quoi faire envie. Arrivé en janvier 2021 en Liga, l’international français a remporté le titre le plus important de sa carrière, après seulement 6 mois de compétition avec le Sous-Marin jaune. Il y a quasiment un an, le milieu de terrain soulevait le trophée de la Ligue Europa, aux dépens de Manchester United. Un souvenir qui va d’autant plus rester ancré dans sa mémoire, qu’il a collaboré avec le bijoutier de luxe MJ Jones, pour réaliser une bague célébrant cette victoire en C2.

Une bague pour célébrer le succès en C2 pour Etienne Capoue

Dans cette finale de Ligue Europa remportée aux tirs aux buts (11-10), l’ancien du TFC a brillé, au point de recevoir le trophée de meilleur joueur du match. Un coup double qu’il n’a pas manqué de faire paraître sur sa chevalière. Cette dernière est composée d’or et de diamants. La place centrale est réservée au trophée collectif, qui est encapsulé dans un saphir cristallin. Le nom du joueur, ainsi que celui de la compétition, et de son club sont inscrits de part et d’autre du bijou.

Le Français avait fini meilleur joueur de la finale

Son titre de Most Valuable Player (MVP), ou de meilleur joueur, est gravé aux extrémités du bijou. Le design de cet accessoire est particulier, puisqu’en plus de comporter deux anneaux, la pièce est inspirée du stade du Sous-Marin jaune, connue sous le nom de la Ceramica. Chaque référence est entourée de diamants, rendant cette double bague spéciale. L’artiste MJ Jones a partagé ce petit joyau sur ses réseaux sociaux, quelques semaines après son travail en or et saphir, pour l’ancien blaugrana Luis Suarez.