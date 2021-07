Lionel Messi chipe un record du monde digital à Cristiano Ronaldo

Cette image de Lionel Messi, heureux vainqueur de la Copa America, a battu un record historique de « j’aime ».

Si ce n’est un, c’est forcément l’autre. En terme de popularité, il n’y a, dans le football, de place que pour deux hommes : Cristiano Ronaldo, l’homme le plus suivi dans le monde sur les réseaux sociaux, et son rival Lionel Messi, plus discret dans la vie et sur la pratique 2.0, mais néanmoins ultra-suivi, quoi qu’il poste sur la toile.

19,5 M de like pour la publication de Messi heureux vainqueur en Copa America

En témoigne son image, publiée il y a cinq jours sur Instagram, dans la foulée de sa victoire avec l’Argentine, en Copa Amrica. Elle montre un Lionel Messi, tout sourire, enlaçant le trophée de son bras gauche. A l’instant pour nous d’écrire ces lignes, elle a généré 19,5 millions de « j’aime », venus de partout. Et notamment de certains de ses propres partenaires.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Mieux que le post de Cristiano Ronaldo au jour de ses 35 ans

C’est un record historique de like pour une publication sportive, tous réseaux sociaux confondus. Une performance qu’il réalise au nez et à la barbe de Cristiano Ronaldo, jusqu’alors dominateur dans la catégorie, avec sa publication du mois de février 2020, au jour de ses 35 ans. Elle a été aimée 14,2 millions et elle a été un moment, parmi les 10 plus likés de l’histoire du web 2.0. Depuis, les choses ont évolué et Lionel Messi l’a dépassé. Mais encore aucun ne soutient la comparaison avec l’image de l’oeuf et ses 55 millions de « j’aime » !