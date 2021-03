Lionel Messi dévoile ses nouvelles chaussures signatures x adidas

Lionel Messi les a déjà étrenné sur le rectangle vert, mais c’est ce lundi que sortent officiellement ses nouvelles chaussures signatures.

Auteur d’une deuxième partie de saison remarquable avec le FC Barcelone, Lionel Messi continue d’éblouir les terrains de football, de son talent. La semaine passée, face à Huesca, la Pulga faisait son apparition, avec un modèle de chaussure inédit, pas encore commercialisé au moment du match. Cette fois-ci, c’est officiel, pour célébrer l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, si ce n’est le plus grand, adidas a lancé sa nouvelle NEMEZIZ MESSI.1, surnommée, « Roi du ballon ».

Un coloris exclusif pour Lionel Messi

Cette version, est différente des précédentes, par rapport à son coloris représentatif de la trajectoire de l’Argentin. La nouvelle paire de crampons opte pour un mélange de orange, de noir et de jaune, avec des tags urbains où l’on distingue le nom de Messi, et son mythique numéro 10, au dos de son maillot. La technologie « torsion system », permet des mouvements de torsions extrêmes au niveau de la cheville, idéal pour les joueurs techniques, à l’image de l’agilité du joueur du FC Barcelone.

L’attaquant du FC Barcelone est l’ambassadeur n°1 d’adidas

Les dernières chaussures signatures d’adidas pour Messi remontent à août 2020. L’Argentin est l’arme numéro une d’adidas pour sa communication et l’athlète qui bénéficie du contrat le plus conséquent, estimé proche de 30 millions d’euros par an. Les crampons sont au prix de 220 euros, dans le commerce. Néanmoins, il existe des modèles moins chers, même si moins techniques, à 80 euros. Pour les enfants, il faudra débourser entre 55 et 100 euros, pour porter les mêmes crampons que le génie argentin.