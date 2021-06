Lionel Messi s’offre un hôtel en Andorre

Lionel Messi étend son projet hôtelier.

Ça se rapproche. Déjà à Baqueira, dans les Pyrénées espagnoles, jusqu’alors le quatrième et dernier de la chaîne créée. Cette fois c’est en Andorre, que Lionel Messi et son partenaire commercial, le groupe Majestic, ont trouvé le cinquième hôtel de leur projet. La région où les taxes sont faibles est un peu française. La Pulga n’a jamais été aussi proche de nos frontières.

Le 5e hôtel de Lionel Messi est en Andorre

Ce détail mis à part, le Mundo Deportivo explique que Lionel Messi et ses partenaires reprennent le Casa Canut, un hôtel cinq étoiles du standing élevé visé par les investisseurs. Un « petit établissement à gestion familiale », tel qu’il était décrit jusqu’ici, qui ouvre sur 31 chambres. Et qui doit principalement sa réputation, pour son restaurant gastronomique, où les prix à la carte, vont de 30 à plus de 80 euros.

Un projet de chaîne lancé depuis 2017

Cet hôtel en principauté d’Andorre devient donc le cinquième du concept MiM (association des noms Messi et Majestic), après Baqueira, ouvert en novembre dernier et les plus anciens, dans l’ordre, du plus récent au premier, le MiM Majorque le MiM Ibiza et le MIM Sitges, le tout premier, en 2017.