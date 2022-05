Liverpool : Klopp troque l’Opel contre un bolide à plus de 200 000€

Jürgen Klopp est arrivé à l’entraînement de Liverpool avec une voiture « so british », différente de son sponsor automobile.

Depuis son arrivée sur le banc de Liverpool, Jürgen Klopp a redynamisé une des équipes les plus mythiques de la Premier League. Les dirigeants lui ont retourné la pareille, en faisant de lui, l’un des entraîneurs les mieux payés du championnat. Bien suffisant pour qu’il se fasse de petits plaisirs de temps à autre. L’ancien coach du Borussia s’est montré à l’entraînement, ce lundi, au volant d’une voiture différente de celle de son sponsor Opel. Le bolide en question : Une Bentley à plus de 200 000 €.

Le coach de Liverpool au volant d’une voiture à plus de 200 000 €

C’est dans une Bentley GT Continental que Jurgen Klopp est arrivé au AXA Training Center. Ce bolide coûte près de 220 000 euros. Véritable monstre de vitesse, il peut tutoyer les 318 km/h. Il est doté d’un moteur V8, dont le son est spécifique au constructeur britannique, et peut faire du 0 à 100 km/h, en 4 secondes. La marque a rendu ce modèle personnalisable, tout en conservant l’esprit haut de gamme, et luxueux qui lui est caractéristique.

Opel’in reklam yüzü olan Jürgen Klopp, antrenmana Bentley ile gelmiş…😎 pic.twitter.com/jCnLy7kXzd — Mustafa Taha (@mustafataha) May 10, 2022

Jurgen Klopp roule régulièrement dans son Opel Insignia

Cette Bentley est une voiture bien plus agressive que son Opel Insignia, voiture de son sponsor, dans lequel il se montre régulièrement, et dont le prix est cinq fois inférieur. Le constructeur automobile allemand et l’entraîneur de Liverpool sont en partenariat depuis 2012, lors de ses années au BVB. Cette collaboration a continué quand il est parti en Premier League, en 2015. C’est durant cette année-là qu’il apparaît, pour la première fois, dans un clip commercial de la marque. Depuis, il a prolongé ce contrat de sponsoring, en 2017.