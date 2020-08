Liverpool : Le premier maillot Nike domicile 2020-21 est sorti [OFFICIEL]

Petit événement ce samedi matin, Nike dévoile le maillot domicile produit pour la saison 2020-21 de Liverpool. C’est le premier, de la marque à la Virgule, depuis qu’elle succède à New Balance, à l’ouverture de ce nouvel exercice. Forcément tout de « red » vêtus les hommes de Jürgen Klopp, champions d’Angleterre en titre. C’est avec ce maillot principalement, qu’ils défendront leur trophée la prochaine saison de Premier League.

Nike lance son premier maillot 2020-21 pour les Reds de Liverpool

Pour le style, les imprimés des sponsors sont en blanc – le logo de Nike, celui du club et le sponsor premium Standard Chartered. Du blanc, que l’on retrouve accompagné de vert, cerclant le bout des manches et au niveau du col, en V. Cette tunique sera portée avec un short et des chaussettes rouges, assortis.Ce maillot domicile de Liverpool est disponible à la vente dans les espaces officiels du club et la plateforme de Nike, au prix de 139,9 le modèle vapor, techniquement identique à celui des pros, et 89,99 la version stadium.