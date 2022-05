Liverpool négocie le sponsor maillot le plus cher de l’histoire du foot

Le groupe Standard Chartered cherche à prolonger son contrat de sponsor maillot, avec les Reds de Liverpool.

Des pourparlers qui comptent plus que d’autres, à Liverpool, ceux que mènent le board du LFC auprès des marques potentiellement intéressés sont d’une importance capitale. Dans un an environ, au bout de la saison 2022-2023 prochaine, le contrat qui unit les Reds au sponsor Standard Chartered, arrivera à son échéance. Et pour le prolonger, le club voudrait rien de moins que doubler l’aspect financier.

Standard Chartered invité par Liverpool à doubler l’investissement

C’est ce que révèle le Daily Mail, au Royaume-Uni. Présentement équivalent à 47,5 millions d’euros par an, le contrat serait doublé ; le groupe bancaire britannique devant alors verser près de 95 millions d’euros annuels, pour conserver l’espace, à l’avant sur le maillot des joueurs de Jürgen Klopp. A ce niveau d’engagement, Standard Chartered deviendrait alors le sponsor le plus lucratif du football, pour les clubs, sur les tuniques des joueurs.

Bientôt le sponsor maillot le plus cher du foot devant le Real. Et le PSG ?

C’est actuellement le Real Madrid qui peut revendiquer le partenaire le plus cher, avec la compagnie emirates qui paie plus ou moins 75 million d’euros par an, à la Maison Blanche. Le PSG suit avec ALL à 65 millions la saison, mais le club de la capitale de France est dans un cas plus urgent que celui des Reds, puisque le groupe hôtelier arrive en bout de contrat, au 30 juin. Et il ne devrait pas être reconduit sous cette forme-là.