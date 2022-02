Liverpool: TV, billetterie, sponsors, les chiffres d’une saison 2021 déficitaire de 5,7 M€

Les Reds de Liverpool ont perdu de l’argent, en 2021, mais le déficit est moins lourd qu’au bilan précédent.

Ce vendredi 25 février, Liverpool a publié ses comptes financiers, pour la saison 2020-2021. Cette dernière a été décevante au niveau des résultats sportifs, avec une élimination prématurée en Ligue des Champions, et une 3e place en Premier League, qui vient succéder au titre glané, un an auparavant. En revanche, la partie financière a de quoi donner espoir, bien que déficitaire de 5,7 M€. Pour rappel, l’exercice 2021 a été marqué, de bout en bout, par la pandémie, et les revenus sponsors, télé ou encore de billetterie ont été impactés.

Des revenus de billetterie qui accusent une baisse de 95%

La première saison complète effectuée en intégrant la pandémie s’est conclue sur une perte financière. Mais cela reste une progression, puisqu’à la fin de la précédente, Liverpool faisait face à des pertes de 55,1 M€. En 2020-21, le déficit est majoritairement issu des recettes des matchs, qui ont dégringolé ; huis clos obligent. Estimées à environ 83,8 M€ en mai 2020, elles s’élèvent à 3,6 M€, un an plus tard. Une chute nette de plus de 80 M€. Au total, le chiffre d’affaire de l’exploitation (hors trading), est de 582,9 M€, Liverpool, au bilan dernier. Il est en légère baisse, d’environ 3,6 M€, par rapport à l’exercice précédent.

Les recettes audiovisuels de Liverpool font un bon pour une raison

Parmi les bonnes nouvelles, il y a l’augmentation des revenus de l’audiovisuel de plus de 75 M€, pour atteindre les 318,4 M€. Si la croissance est aussi importante, elle s’explique par le report des rencontres de la fin de la saison 2019-20, au mois de juillet. Les recettes commerciales ont quant à elle légèrement gonflé (+0,2 M€), avec un montant de 260,4 M€. Le partenariat avec le nouveau sponsor Nike, ainsi qu’un record en ventes de maillots tel que l’indique le club, ont permis de compenser les pertes dues à la fermeture du musée ou des visites du stade du club anglais.