Logos du PSG et du TFC, les Girondins plaident le dysfonctionnement technique

Ce lundi, les supporters bordelais qui tapaient le nom de leur club sur Google depuis leur mobile, tombaient soit sur le logo du PSG, soit celui du TFC.

C’est une facétie de notre monde digitalisé, qui a trouvé réponse, ce mardi, avec l’explication des Girondins de Bordeaux, sur un phénomène que jusqu’alors, personne ne justifiait. Mais qui avait été remarqué et largement partagé des supporters du club bordelais. Et aussi de quelques toulousains, naturellement taquins.

Les logos du PSG et du TFC associés aux Girondins

Parce qu’en plus les logos associés ce lundi, aux termes « Girondins » et « Girondins de Bordeaux » sur Google renvoyait tantôt vers le fanion du PSG, sinon celui du TFC. L’ironie de l’histoire veut que ce soit un pur hasard, si c’est le club voisin – et donc rival -, qui a été choisi pour remonter sur le moteur de recherche, sur sa version mobile.

Mdr après le @PSG_inside en écusson, le respect à disparu ! La Garonne est belle et bien viola 😈😈 @ToulouseFC @LesVioletsCom pic.twitter.com/M4pwILAFZm — Robin Hermann (@Babs_319) February 22, 2021

Ni malveillance, ni sécurité forcée ; l’ironie de Google

Les Girondins de Bordeaux évoquent un « dysfonctionnement technique » et expliquent : « Régulièrement, Google met à jour la page d’accueil du site girondins.com et a associé par erreur les logos de Toulouse et Paris. Ces deux logos, et une partie de ceux des autres équipes adverses, figurent bien sur la page d’accueil du site girondins.com car nous affichons les résultats et le classement des matches de Ligue 1 Uber Eats. En revanche, ils n’auraient pas dû être associés par Google à notre site. »

Le club a fait le nécessaire de son côté pour corriger l’erreur et lever tout malentendu sur une action dirigée à l’encontre du FCGB.