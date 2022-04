LOSC, Arsenal : Le spectaculaire bolide de Nicolas Pépé en images

Nicolas Pépé roule en Audi, mais à bord d’une version revue, corrigée et augmentée sur la puissance.

Ça n’a pas les courbes profilées d’une supercar, mais sous le capot, la comparaison se tient. Car cette version, d’une auto à l’apparence lointaine, d’une familiale, est d’abord un monstre de puissance, qui développe plus de 700 chevaux, après transformation. Elle, c’est la voiture que conduit Nicolas Pépé, et dont voici des images, récemment partagées en story sur Instagram, par Paul Wallace, un Anglais passionné de supercars.

L’ancien buteur du LOSC roule dans une Audi musclée par ABT

L’ancien attaquant du LOSC, aujourd’hui à Arsenal, roule à bord d’une Audi RS6 peu banale, puisque musclée par le préparateur allemand, ABT. Et in fine customisée, du côté du sud de la France. Le tout donne une version animale sur fond de gris foncé, avec des sortes de griffures sur la carrosserie extérieure, pour rendre son look, encore plus agressif. Des touches de rouge et les éléments de carbone, subliment l’esthétique de l’ensemble.

Nicolas Pépé a sa voiture à son image sur les terrains de football

Sous le capot, ronronne un moteur d’une puissance décuplée. Cette Audi RS6-R ABT peut avaler le 0 à 100 km/h en trois grosses secondes. Une accélération digne de celui qui la pilote, car Nicolas Pépé est un joueur véloce, athlétique et rapide, soit autant de caractéristiques qui collent à sa voiture.