LOSC : Ça coûte combien de recruter Steve Mandanda (OM) ?

Du sud de la France au nord, pour Steve Mandanda ?

Lille patine sur le dossier du gardien de but. Voilà pourtant les champions de France avertis de longue date, du départ de leur gardien Mike Maignan (à l’AC Milan), mais la question de son successeur est compliquée, alors que le marché des portiers est moins concurrentiel en Ligue 1, que la saison dernière. Le LOSC cherche et étudie les pistes, dont une qui surprend, puisqu’elle mène vers l’OM et Steve Mandanda. « Dossier hyper compliqué sur le plan financier », précise Mohamed Toubache Ter, dans son tweet évoquant cet intérêt.

Le LOSC penserait à Mandanda pour remplacer Maignan

Par cher, il faut comprendre que ça l’est au niveau du salaire, moins sur l’indemnité compensatoire à payer à l’Olympique de Marseille, où le gardien de 36 ans a néanmoins prolongé il y a un an. Pour le rapatrier depuis l’Angleterre et le Club de Crystal Palace, en 2017, le board marseillais a payé 3 millions d’euros. Avec l’extension de son bail dans la durée, sa cote est restée élevée sur le marché, du côté de l’Observatoire du football, pour qui il avoisine les 4 à 7 millions d’euros.

Dossier hyper compliqué sur le plan financier, le board lillois pense à Steve Mandanda… la première prise de contact remonte à une huitaine de jours !!

Lille tente le coup sans trop y croire. #LOSC #OM https://t.co/RArRfbKcep pic.twitter.com/GhgMrdX5Fm — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 22, 2021

Même réduit, son salaire à l’OM est une difficulté

C’est toutefois moins qu’en donne Transfermarkt, qui le valorise à 2 millions d’euros. L’OM, s’il cédait son ancien capitaine le ferait surtout, par souci d’alléger la masse salariale. Steve Mandanda a fait de gros efforts, en août dernier, en prolongeant son contrat jusqu’en 2024, en contrepartie d’une baisse de ses revenus. Il approche désormais une estimation de 3 millions d’euros brut la saison complète qui restent un obstacle pour le LOSC, alors que justement la direction lilloise cherche elle particulièrement, à réduire les salaires du collectif professionnel, en augmentation ces dernières saisons, sous l’ancienne gouvernance.