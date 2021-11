LOSC : Ce que rapporte cette Ligue des champions aux Dogues

Plus de 20 M€ ont déjà été gagnés par le LOSC, dans cette Ligue des champions, saison 2021-2022.

Un premier succès en Ligue des champions, qui relance le LOSC, dans la course à la qualification et rapporte, cash, 2,8 millions d’euros, en plus de ceux précédemment gagnés dans la compétition. Voilà pour résumé rapide de la soirée lilloise, ce mardi, sur la pelouse de Séville, où le collectif de Jocelyn Gourvennec s’est brillamment imposé, 2-1.

Un premier succès à 2,8 M€ pour le LOSC

Ce succès permet aux Dogues de croire, plus que jamais, en une possible qualification vers les huitièmes de finale de la C1, saison 2021-2022. Elle vaudrait d’ajouter 9,6 millions d’euros en plus, dans la cagnotte des primes. Indépendamment, ici, de la part supplémentaire des droits de la télé. Mais n’allons pas trop vite en besogne, le chemin est encore long. Revenons plutôt sur le bout déjà rempli, car il permet jusqu’ici au LOSC, de gagner a minima, 22,574 millions d’euros, hors marketpool, qui se détaillent ainsi :

9,6 M€ la prime d’une qualification aux huitièmes

La prime commune aux 32 équipes engagées dans le tournoi rapporte 15,64 millions. S’y ajoutent deux fois 930 000 euros, pour autant de matchs nuls concédés dans la phase de groupe. Et encore les 2,8 millions d’euros, de la victoire acquise, hier mardi, en Andalousie. Enfin, la part du classement dit au coefficient, sur les performances européennes enregistrées au cours de la dernière décennie. Ici Lille n’est pas à son meilleur avantage étant classé 31e sur 31, cela équivaut à un bonus de 2,274 millions d’euros.

Déjà plus de 22 M€ garantis dans cette Ligue des champions

L’addition donne pour résultat 22,574 millions d’euros de certains, pour la formation nordiste, qui se complèteront avec l’audiovisuel. La part sera partagée en fin de tournoi, avec le Paris Saint-Germain, pour autre club français engagé dans cette même Ligue des champions.