LOSC : Combien ça coûte de recruter Yacine Adli (Girondins de Bordeaux) ?

Yacine Adli poursuit l’apprentissage du haut niveau. Bien qu’éprouvante, sa saison bordelaise, lui servira d’expérience dans son futur en carrière.

Les Girondins de Bordeaux ont sportivement sauvé les meubles, en se maintenant au forceps, dans l’élite du foot français. Parviendront-ils aussi, à conserver leur effectif, à tout le moins pour les joueurs qui ont été à la hauteur ? Rien n’est moins sûr, en ce qui concerne Yacine Adli. Le milieu axial a été l’un des rares éléments convaincants dans le groupe de Jean-Louis Gasset. Ça lui vaut l’intérêt de plusieurs clubs, explique Foot Mercato, parmi lesquels le LOSC pour plus chaud.

Un milieu bordelais suivi par le LOSC

A 20 ans, le jeune homme est encore en apprentissage du haut niveau. Mais il progresse vite. Suffisamment pour se valoriser à plus que les 5,5 millions d’euros payés pour le recruter, par Bordeaux, au PSG où il a été formé. C’était au mercato de l’hiver 2019 et depuis, comme le rappelle Foot Mercato, Paris garde un pourcentage de 40% à la revente, sur une éventuelle plus-value. Or justement tant pour Transfermarkt que l’Observatoire du football, Yacine Adli s’est bonifié, à hauteur de plus ou moins 9 millions d’euros.

Yacine Adli est sous contrat jusqu’en 2023 avec les Girondins

Il a signé, avec les Girondins de Bordeaux, un contrat de trois ans et demi, jusqu’en juin 2023. C’est un moment charnière pour les Marines, à deux ans de la fin du bail. Compte tenu des événements récents, avec un club sous protection du Tribunal de commerce, il sera difficile de le retenir, et financièrement, et sur le projet sportif, si le LOSC pousse la négo, avec la Ligue des champions à lui offrir. Son salaire à 90 000 euros brut mensuels serait alors augmenté. De même que la durée de son contrat.