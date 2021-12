LOSC : Combien ça coûterait de recruter Eden Hazard (Real Madrid) ?

Si Eden hazard souffre trop avec le Real, le LOSC est prêt à l’accueillir, comme à la belle époque. Mais en ce cas, faudra-t-il que le joueur rogne très (très) largement, sur son salaire madrilène.

En difficulté depuis son départ d’Angleterre et du club de Chelsea, pour l’Espagne et le Real Madrid, Eden Hazard est en ballotage peu favorable. Le meneur des Diables Rouges accusent un gros coup de moins bien, mais il garde la confiance et le respect du passé, à tout le moins de ce qu’il a fait, au commencement de sa carrière, sous le maillot du LOSC.

Le LOSC suit l’évolution de son ancienne pépite

Ce mardi soir, Olivier Létang, l’actuel président des Dogues, était l’invité de l’émission, L’Equipe du soir et il est notamment revenu sur la situation sportive et personnelle du joueur de 30 ans. « Eden Hazard à Lille ? Ce n’est pas impossible de le voir ici. En tout cas moi je vais moi même en Espagne mais il est sous contrat avec le Real Madrid », a régi le patron du club lillois.

💬 Olivier Letang : « Eden Hazard à Lille ? Ce n’est pas impossible de le voir ici. En tout cas moi je vais moi même en Espagne mais il est sous contrat avec le Real Madrid. » 👀 (EDS) pic.twitter.com/0PugR3WRGW — Actu Ligue 1 🇫🇷 (@ActuL1_) December 14, 2021

Eden Hazard vaut jusqu’à près de dix fois moins que son transfert

Rendez-vous compte que le Real Madrid a payé 115 millions d’euros, l’indemnité du recrutement d’Hazard, à Chelsea, en 2019. L’opération n’est rien de moins que le dixième transfert le plus cher de toute l’histoire du foot. Seulement deux ans ont passé et désormais, Eden Hazard ne vaut plus que 25 millions d’euros, d’après les estimations de la plateforme Transfermarkt. Et pire pour lui, plus que 10 à 15 millions, du côté des chercheurs suisses du Centre international d’étude du sport (CIES).

Un salaire inaccessible pour Lille, comme le reste du foot français

Certes, ces chiffres sont plutôt à l’avantage du LOSC, qui n’a pas les moyens financiers du Real Madrid. Mais au-delà de l’indemnité, le salaire est ici clairement rédhibitoire pour Lille, comme d’ailleurs n’importe quel autre club français, à l’exception du PSG. Car le Belge, hors contexte Covid, avec une baisse de la rémunération consentie par les joueurs madrilènes, dépasse les 19 millions d’euros brut mensuels. Et cela jusqu’en 2024 pour les années qu’il reste au contrat du joueur, signé pour cinq ans.

Une clause libératoire monstrueuse avec le Real Madrid

Eden Hazard, puisqu’il joue dans le foot professionnel d’Espagne, a une clause libératoire dans son contrat. Elle est au milliard d’euros mais en l’espèce, elle n’a pas vraiment d’intérêt, elle ne sera jamais levée.