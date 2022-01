LOSC : Combien vaut désormais Ben Arfa sur le mercato ?

Même s’il a retrouvé un club et un maillot, Hatem Ben Arfa n’est plus guère valorisé sur le mercato. Du fait de ses contrats cours.

Et de 7! Le LOSC devient le 7ème club de Ligue 1 dans lequel aura évolué Hatem Ben Arfa. C’est en ce mercato hivernal qu’arrive le joueur, laissé libre après une saison 2020-2021, peu concluante chez les Girondins de Bordeaux. Passé par l’OL, l’OM ou encore le PSG, le milieu offensif âgé de 34 ans, pose ses bagages chez le tenant en titre lillois, après avoir passé six mois sans club.

Le LOSC récupère un joueur qui connaît la Ligue 1

Depuis son départ de l’OM à Newcastle en 2011, Hatem Ben Arfa n’a plus jamais été transféré, en contrepartie d’une indemnité. Le joueur a pourtant de la valeur sur le mercato. Son excellent passage niçois, lors de la saison 2015-2016 en est la preuve, puisque sa valorisation était montée à 10 millions d’euros, d’après Transfermarkt. Ce dernier l’estime, en ce début d’année, à 2 millions d’euros tandis que l’Observatoire du football (CIES), l’évalue à moins du million d’euros.

Hatem Ben Arfa, un habitué du mercato

Le nouveau numéro 11 lillois a (beaucoup) voyagé dans sa carrière et, notamment au cours de ces dernières années. Tous ses contrats sont de courtes durées et varient de 6 mois à 2 ans, depuis l’été 2015 et son arrivée à l’OGC Nice. La fin de l’aventure, avec le LOSC, est prévue pour juin 2022. Une potentiel prolongation n’est pas à l’ordre du jour pour le joueur, puisqu’il affirme, durant sa conférence de presse de présentation, que « c’est à la fin du bal qu’on paye les musiciens ». Rendez-vous en été 2022.