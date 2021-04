LOSC : Combien vaut désormais Jonathan David sur le mercato ?

Jonathan David achève sa première saison au LOSC.

Le troisième et à jamais le dernier des attaquants de pointe du triumvirat anciennement au LOSC, Gérard Lopez, Marc Ingla et Luis Campos ; Jonathan David connaîtra-t-il la même issue que ses prédécesseurs, Nicolas Pépé et Victor Osimhen ? A ce jour, ils sont les deux cessions records du club nordiste. Et l’international canadien, ne devrait pas être en reste, quand son tour viendra.

La recrue la plus chère de l’histoire du LOSC

Lui a coûté plus cher à recruter que le deux autres ; 27 millions d’euros soit plus que n’en a jamais investi jusqu’ici l’actuel leader du championnat de France. Après des débuts un peu poussifs, le temps de son intégration, le joueur de 21 ans a trouvé sa place dans le collectif de Christophe Galtier. Sa blessure contracté contre le PSG, ce samedi, est un vrai écueil dans sa jeune carrière. Parce que jusqu’ici, Jonathan David est sur la pente ascendante, en ce qui concerne sa progression, sur le marché des transferts.

Jonathan David s’est valorisé après ses premiers mois lillois

Si Transfermarkt l’estime à 30 millions d’euros, proche de ce qu’a payé Lille pour lui, sa cote grimpe de 50 à 70 millions d’euros, du côté de l’Observatoire du football. Cela pour la contrepartie d’un contrat signé sur le maximum de cinq ans, à l’échéance du 30 juin 2025. Il lui vaut de gagner près de 180 000 euros brut mensuels, plus ou moins selon les primes. Jonathan David a joué 31 matches de Ligue 1 avec le LOSC, cette saison, pour dix buts inscrits et une passe décisive.