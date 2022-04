LOSC : Combien vaut désormais Renato Sanches sur le mercato ?

Renato Sanches est une pièce importante du LOSC depuis son arrivée dans l’Hexagone, en 2019. Pendant longtemps, il a été considéré comme l’un des jeunes les plus talentueux de la planète. A ses débuts avec Benfica, son club formateur, le milieu impressionne. Il attire l’intérêt de nombreux grands clubs européens. Le Bayern Munich finit par l’arracher aux Portugais, pour la somme de 35 M€, en 2016, alors qu’il n’a que 19 ans. Cela ressemblait à une prise de pouvoir du milieu de terrain. L’expérience munichoise ne fut pas aussi fructueuse qu’il l’aurait souhaité. Après un prêt à Swansea, lors de la saison 2017-2018, il finit par rejoindre la Ligue 1, contre 20 M€. Soit une valeur sur le mercato diminuée de moitié, en 3 ans.

Cependant, le championnat français semble plus lui sourire. Le champion d’Europe 2016 va conclure sa troisième saison avec les Dogues. Bien qu’en partie tronquée par la Covid, le joueur de 24 ans est sur la pente ascendante. A ce jour, Transfermarkt l’évalue à 30 millions d’euros. Sa valeur marchande du côté de l’Observatoire du football (CIES) est plus basse, entre 15 et 20 M€. L’une des raisons est que le contrat du Portugais court jusqu’en 2023. D’après le journaliste Nicolo Schira, il aurait refusé une prolongation le menant jusqu’en 2025. L’AC Milan, qui pourrait perdre Franck Kessié au profit du FC Barcelone, serait intéressé par le numéro 10 lillois.

Renato #Sanches is still a main target of #ACMilan as #Kessie’s replacement for next season. #Lille offered to the portuguese midfielder the contract extension until 2025, but he has not accepted and can leave in summer. #Milan will talk with his agent #Mendes in the next weeks https://t.co/5r50OpWF8U

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 28, 2022