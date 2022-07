LOSC et New Balance dévoilent le maillot domicile 2022-2023. Avec le nouveau sponsor

Le nouveau maillot domicile 2022-2023 du LOSC et New Balance est sorti, ce lundi.

C’est aujourd’hui, lundi 4 juillet, que New Balance et le LOSC révèlent le nouveau maillot 2022-2023, du collectif lillois. C’est le principal, celui que les Dogues porteront en principal, pour les rencontres à domicile, qui combine les couleurs chères au club, de rouge, de bleu et de blanc. Cette tunique plonge les joueurs et fans du club nordiste dans le passé, une décennie en arrière.

Un maillot 2022-2023 du LOSC inspiré de la saison 2011-2012

C’est en effet de la saison 2011-2012 qu’elle puise son inspiration, soit l’exercice d’après le troisième titre de champion de France du club, décroché en 2011. Sur une base rouge classique, des bandes en bleu marine et blanc habiller le maillot. Il est à noter au centre le nouveau sponsor Cazoo, qui est aussi celui de l’Olympique de Marseille (lire notre entretien avec le patron de Cazoo France, au commencement du partenariat).

« Le reflet d’une jeune équipe dans une ville dynamique »

« Il y a une vraie énergie dans les rues de Lille et un esprit d’équipe, précise par communiqué, Kenny McCallum, le directeur général de l’équipementier, à l’évocation de ce nouveau maillot. New Balance voulait que le kit domicile fasse partie de ce mouvement. Le design de ce nouveau kit, est le reflet d’une jeune équipe dans une ville dynamique, qui joue son propre jeu et qui ne ressemble à aucune autre équipe du LOSC, avant elle. » New Balance a collaboré avec le photographe Justin Bettman, pour la partie promotionnelle. Ce nouveau maillot domicile des Dogues se décline en deux versions « Elite players » et « Replica ». Il est en pré-commande et deviendra accessible partout et pour tous, à compter du 30 juillet.