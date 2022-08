LOSC et New Balance révèlent un élégant maillot third 2022-2023 noir

Sur fond de noir et de doré, l’équipement third imaginé par New Balance pour le LOSC.

Il « ne passera certainement pas inaperçue sur le terrain ». C’est ainsi que parle Kenny McCallum, dans le communiqué de présentation du nouveau maillot third du LOSC. « Ce maillot au style affirmé nous permet de donner vie à l’identité unique du LOSC Lille et à sa relation avec le passé illustre de la ville. La silhouette noire de New Balance est une version moderne du style classique du club et ne passera certainement pas inaperçue sur le terrain », détaille le directeur général de New Balance.

Du noir teinté de doré (et d’un peu de rouge) pour le third du LOSC

Il est vrai que cet ensemble, dévoilé ce mercredi midi, est des plus élégants. Sur un fond de noir en couleur dominante, il porte des touches de doré qui forment, en fond de pièce, l’emblème des « Dogues », cher au club du nord de la France. C’est tout sauf un simple détail, car c’est la première fois que cette icône du LOSC tient sa place sur un maillot des joueurs. De légères touches de rouge, visible au bout de chaque manche, complètent la tunique.

Des Dogues en fond d’impression pour la première fois sur le maillot lillois

La sortie de ce nouveau maillot third s’inscrit dans la campagne de marque, « Family of Dogues ». Et comme les deux précédentes versions, à domicile et à l’extérieur déjà dévoilée le mois dernier, le photographe international, Justin Bettman, s’est chargé de la promotion, pour mettre autant que possible en valeur, cette nouvelle collection. Laquelle est dès à présent disponible, ce 10 août, dans tous les points de vente, physiques ou digitaux, en deux versions que sont les maillots « élite player », ou les « replica ».