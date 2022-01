LOSC, FCGB : Combien ça coûterait de recruter Bouna Sarr (Bayern Munich) ?

Vers un retour en Ligue 1 de l’ancien marseillais Bouna Sarr ?

Le mercato hivernal est toujours l’occasion pour les équipes de se renforcer, avant la deuxième moitié de saison, avec des joueurs, parfois avide de temps de jeu, plus qu’il n’en ont eu sur les premiers mois. Selon Foot Mercato, c’est le cas de Bouna Sarr, latéral droit du Bayern Munich. Le LOSC et le FCGB sont venus se renseigner concernant un possible recrutement. Combien vaut le joueur sur le marché des transferts, 18 mois après son départ de Ligue 1 ?

Bouna Sarr pour renforcer le LOSC ou le FCGB ?

Le défenseur droit a posé ses bagages en Bavière, lors du dernier jour du mercato estival 2020, en provenance de l’OM. Son transfert, pour 8 millions d’euros, marque le début des galères, pour l’international sénégalais. Cantonné au banc, quand il n’était pas dans les tribunes, la valeur de Bouna Sarr a chuté. Aujourd’hui, Transfermarkt et l’Observatoire du football (CIES) l’estiment à 4 millions, pour l’un et entre 2 et 4 millions d’euros, pour l’autre, en dépit des mois qu’il lui reste encore sur son contrat.

Info : Bordeaux, le LOSC, le Genoa et l’AS Roma ont pris des renseignements sur Bouna Sarr pour le mercato hivernal. Pour le moment, le latéral droit du Bayern Munich est concentré sur la #CAN2021 https://t.co/Cemx3Izy95 — Sébastien Denis (@sebnonda) January 17, 2022

L’AS Rome et la Genoa également sur l’ancien Marseillais

Une situation compliquée pour le joueur, qui fêtera ses 30 ans en fin de mois. Il est sous contrat pour encore deux ans et demi au Bayern, où il touche actuellement 1,92 million d’euros brut annuels. Lille et Bordeaux ne sont pas les seules équipes intéressées par le latéral puisque, d’après le média français, l’AS Rome et la Genoa pistent aussi le numéro 20 de Munich. Toutefois, un départ semble bien mal engagé, car Bouna Sarr a affirmé au quotidien l’Equipe, vouloir finir sa saison au club bavarois.