LOSC : La cote des bookmakers pour qu’Hazard signe au LOSC

C’est un fantasme, qu’il est permis de jouer chez les bookmakers anglais, que le retour d’Eden Hazard à Lille.

Ça paraît trop gros pour y croire, pour des raisons financières évidentes, mais depuis qu’Olivier Létang a exprimé avec malice, tout le bien qu’il pensait d’Eden Hazard, en ouvrant la porte à un retour, si le joueur le souhaitait, l’idée fait son chemin au-delà des frontières françaises. A ce point que le LOSC est aujourd’hui cité en point de chute possible au Belge, chez les bookmakers d’Angleterre.

Hazard au LOSC, l’idée se diffuse mais avec peu d’épaisseur

Rappelons qu’Eden Hazard est en difficulté au Real Madrid, n’étant pas un premier choix de Carlo Ancelotti. Son départ en janvier n’est pas à exclure, cela arrangerait le club madrilène, qui se soulagerait d’un épais salaire. C’est là, justement, que l’opération devient inaccessible pour Lille. Pourtant, les Dogues sont cotés à 20 contre un, pour un transfert d’ici au 1er février, à quelques jours de l’ouverture du mercato de l’hiver. Cela reste marginal, mais une cote identique aux clubs de Newcastle ou de l’Inter Milan.

Plutôt finir la saison au Real Madrid et voir cet été pour la suite

Plus sûrement, la Juventus, Everton et Arsenal sont à 16, Chelsea à 8 et West Ham qui tient la pole, à 6. A moins, c’est encore le plus probable, à 1,04 contre un, qu’Hazard ne termine sa saison à la Maison Blanche, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Et qu’il décide cet été de la suite à donner à sa carrière.