LOSC : Le maillot des Dogues vaut 7 millions d’euros

A l’ajout des deux partenaires commerciaux les plus importants, le maillot du LOSC vaut 7M€ par an. Et plus à compter de la saison prochaine.

Et plus encore la saison prochaine, pour compléter le titre de ce sujet, dédié à la valorisation du maillot du LOSC, cette saison 2021-2022, sur la base des deux sponsors premium du club nordiste que sont l’équipementier, New Balance, et le commanditaire premium au centre de la tunique, le groupe Boulanger. Chiffre tiré du « Rapport des champions européens 2022 », produit chaque année par KPMG.

Les deux sponsors majeurs du LOSC rapportent 7M€

Sept millions que rapportent donc les deux partenaires commerciaux majeurs, dont la majorité (plus de 4,5 millions d’euros), venants de New Balance, la marque américaine qui fabrique et fournit les maillots des Dogues. Le sponsoring de Boulanger rapporte 2,2 millions d’euros par an, selon une information de L’Equipe. Le journal qui annonce, en ce mois de janvier, le départ prochain du groupe commercial de matériel électronique et électroménager.

Boulanger va céder sa place sur le maillot à Casoo

Boulanger sera, à compter du 1er juillet prochain et pour trois ans, remplacé par Casoo, spécialiste de la vente de voitures d’occasions entre particulier. Ce nouveau deal va rapporter 4 millions d’euros par saison, il va significativement gonfler les revenus du sponsoring, à 29,5 millions d’euros, au dernier bilan comptable, au 30 juin 2021.