LOSC : Les primes déjà gagnées en Ligue des champions

Rien n’est perdu pour le LOSC, qui peut encore espérer voire les huitièmes de finale de la C1. Et toucher les millions qui vont avec.

Un premier succès se fait toujours attendre au LOSC, la bonne nouvelle s’il en est, est que le club nordiste garde ses chances de voir les huitièmes de finale, de la Ligue des champions 2021-2022. Il faudra pour cela gagner, sur la phase retour des matchs de groupe. Ce serait bon pour la partie sportive, ce le serait également financièrement. Après les trois premières rencontres, Lille a déjà la certitude d’avoir remporté un minimum de 20 millions d’euros, de sa campagne en C1.

Deux nuls et une part marginale du classement au coefficient

Dans le détail, le bonus commun aux 32 clubs est ce qui rapporte le plus. Il est fixé à 15,64 millions d’euros. Auquel s’ajoutent les deux matchs nuls concédés à Séville et Wolfsbourg ; chacun rapporte 930 000 euros de plus, ou 1,86 millions, au bénéfice des résultats obtenus sur le rectangle vert. Et en plus, encore, les deniers du classement dit au coefficient, viennent gonfler l’enveloppe des Dogues.

30 M€ minimum certain pour ce LOSC en Ligue des champions

En ce cas, l’apport reste toutefois minime, proche de la portion congrue car les Lillois sont 31es sur les 32 équipes de la phase finale, sur les performances européennes des dix saisons révolues. Ça vaut donc au LOSC de gagner deux fois la part fixée à 1,137 millions d’euros ou 2,274 millions d’euros. Qui, à ce stade du tournoi et additionné au reste, font un total de 19,774 millions d’euros garantis. Et forcément plus, puisque cette simulation ne prend pas en compte l’apport des diffuseurs, mesuré en fin de campagne.