LOSC : L’hommage du sponsor New Balance à la qualif’ des Dogues

Une qualification remarquable qui méritait bien un hommage particulier.

C’est une performance presque inédite, dans l’histoire européenne du LOSC. Une seule fois auparavant, Lille avait atteint les huitièmes de finale d’une Ligue des champions. C’était en 2006-2007. Quinze ans plus tard, le club nordiste est de retour, dans la short list des seize meilleures équipes européennes, à la faveur de sa première place, dans le groupe G. La prestation est jusqu’ici parfaite, elle fait le bonheur des proches du club et de son sponsor majeur, l’équipementier New Balance.

New Balance félicite le LOSC pour sa qualification

Au lendemain de la qualification des Dogues, la marque américaine a réagi, par la voix de son directeur général France, Jérôme Grenet, par communiqué. « Cela fait plus de 5 ans que nous accompagnons le LOSC et c’est aujourd’hui une des plus fortes émotions que nous partageons avec le club ! Cette équipe a saisi l’opportunité avec brio et représente magnifiquement les valeurs de notre marque. Après leur titre de Champion de France la saison dernière, les Dogues continuent de briller sur la scène européenne ! Une ascension au plus haut niveau que New Balance est ravi d’accompagner en tant qu’équipementier du club ».

Le seul club partenaire engagé en Ligue des champions

Le LOSC est le seul club associé à New Balance, engagé dans cette saison de la prestigieuse Ligue des champions. L’équipementier habille aussi, ailleurs en Europe, la Roma, Porto et l’Athletic Bilbao pour principaux partenaires. En Ligue 1, il a été aussi le sponsor du FC Nantes, jusqu’en 2020.