LOSC : New Balance dévoile le maillot extérieur 2021-22 des champions [OFFICIEL]

Le LOSC et New Balance présentent le maillot extérieur pour la saison à venir.

Le premier, dévoilé au premier jour du mois de juillet. Le suivant, à la moitié. C’est donc ce 15 juillet que New Balance a choisi de présenter le maillot extérieur 2021-22 pour la saison du LOSC, champion de France en titre. Si le premier prime par une forme d’originalité graphique, avec des sortes d’hexagones, en dégradé de couleur rouge, ce modèle souffre de plus de simplicité.

🔴 𝙄𝙣𝙨𝙥𝙞𝙧𝙚́ 𝙙𝙚𝙨 𝙁𝙡𝙖𝙣𝙙𝙧𝙚𝙨… Le nouveau maillot LOSC extérieur 21/22 by @NBFootball est disponible dès aujourd’hui.#NBFOOTBALL #LOSC2122 — LOSC (@losclive) July 15, 2021

Le maillot extérieur 2021-22 du LOSC champion de France est sorti

Il est tout blanc, pour la couleur dominante, teinté d’un peu de noir, au bout des manches ou sur le logo du club. Et du doré, pour marquer l’emblème du LOSC et celui de la marque New Balance, associée au club. Enfin, du orange complète l’ensemble, avec le B du sponsor Boulanger. C’est la touche que les supporters semblent le moins apprécier, à la lecture des premières réactions que provoque cette sortie, sur les réseaux sociaux.

Le orange du sponsor ventral ne reçoit pas l’approbation des fans

Le dos est unique, avec juste la mention « LOSC », inscrite en doré sur le haut, au niveau du col. Ce maillot extérieur 2021-22 de New Balance pour le LOSC est disponible à la vente, dans les espaces officiels, à 80 euros.