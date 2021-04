LOSC : New Balance dévoile un nouveau maillot pour la section e-sport

Un nouveau maillot sympa pour le team esport du LOSC

Le Dogues en ont trois cette saison 2020-21 et n’en auront pas un de plus. L’on parle des footballeurs du LOSC, car la section esport du club a reçu, elle, vient de recevoir un nouveau maillot de l’équipementier américain, New Balance. Tunique estampillée LOSC MCES du nom complet de l’équipe à la fois nordiste de part le LOSC et sudiste avec la structure marseillaise MCES.

Un maillot inédit pour le LOSC x MCES

L’ensemble est d’un fond bleu gris très séduisant, avec du blanc en couleur secondaire. Le col est rond, épais. Les partenaires, New Balance et EDF sont en blanc. Le LOSC et MCES, associés depuis 2019, évoluent sur le jeu FIFA et depuis peu, la plateforme Fortnite. Ce maillot dévoilé est inédit, ne ressemblant en rien aux trois modèles produits par New Balance, pour les footballeurs de Christophe Galtier.