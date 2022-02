LOSC : New Balance dévoile une paire de sneakers aux couleurs du LOSC

Le LOSC et son équipementier New Balance dévoilent une paire de baskets, commune aux deux marques.

Une sneaker aux couleurs du club champion de France, à Lille, c’est une première pour le LOSC et son partenaire majeur New Balance, en six ans de collaboration. Ce mercredi est jour de la sortie de ce modèle, proposé en série limitée sous le nom de 237 NB x LOSC. Cette déclinaison lifestyle inédite, reprend les codes chers aux Dogues.

Une première collaboration lifestyle entre le LOSC et New Balance

Comprendre que les couleurs choisies sont celles du maillot porté en principal sur le terrain (rouge, blanc et bleu), par les hommes de Jocelyn Gourvennec. Le logo y est aussi, placé à l’intérieur de la chaussure, au niveau du talon. « En tant qu’équipementier officiel du LOSC, nous sommes ravis d’accélérer notre collaboration avec l’introduction de cette première pièce lifestyle exclusive aux couleurs du club », détaille par communiqué, le directeur général France de New Balance, Jérôme Grenet.

Des « golden tickets » glissés dans certaines boîtes

Cette paire de sneakers 237 NB x LOSC sera disponible, dès ce vendredi 4 février, dans les espaces officiels du club. Elle est vendue au prix de 90 euros et disponible dans les tailles du 40 au 46. Pour pimenter un peu plus l’opération, des tickets gagnants seront glissés dans certaines boîtes. Ils donneront accès à différents contenus : gagner un abonnement, des places en loge, un kit des supporters, des maillots, ou la possibilité d’assister au plus près, à un entraînement des Dogues.