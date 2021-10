LOSC : Nike c’est fini, un nouvel équipementier recrute Timothy Weah

Timothy Weah est un nouvel ambassadeur de la marque New Balance.

Timothy Weah troque ses crampons Nike, pour ceux d’une autre marque. On ignore si l’attaquant du LOSC avait, précédemment, un contrat avec la marque à la Virgule, on est certain par contre, qu’il va devenir à l’avenir, l’image officielle de la marque New Balance, qu’il vient de rejoindre. L’équipementier américain l’annonce dans un communiqué, évoquant un partenariat sur « plusieurs années ».

New Balance recrute Timothy Weah

« Remporter la Ligue 1 la saison dernière était une sensation incroyable, c’est un moment que je n’oublierai jamais, s’enthousiasme l’intéressé, par communiqué. Et aujourd’hui, je signe avec New Balance, je suis très excité par ce qui nous attend. C’est une grande marque, unique dans sa façon de faire, et je sais qu’avec elle, je pourrai m’exprimer et montrer au monde ce que je sais faire. »

L’attaquant du LOSC va jouer en Furon +6

Le buteur des Dogues va désormais évoluer chaussé de la New Balance Furon v6+. Il en sera l’ambassadeur ainsi que des autres produits de la marque. Il rejoint chez les footballeurs associés à New Balance, l‘ailier de Liverpool Sadio Mané, qui est la tête d’affiche numéro une.