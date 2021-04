LOSC, OL… La moitié des coaches de L1 est en fin de contrat dans 2 mois !

Comme Christophe Galtier, la moitié des coaches de la Ligue 1 est incertain pour le futur. Le coach du LOSC a pour sa part l’avantage, d’un bilan qui plaide largement pour lui.

Aussi indécis que le sort de ce championnat de France, saison 2020-21, le futur de ceux qui l’animent à la tête des clubs. Pour la moitié des techniciens de l’élite du foot, l’aventure s’arrêtera au 30 juin qui arrive, si rien n’évolue à leur avantage. Situation sinon édite, rarement vue à ce stade si avancé du calendrier.

Dix des vingt coaches du plateau sont en ballotage

C’est le cas en particulier, de deux des quatre candidats finaux, au titre de La Ligue 1 : Christophe Galtier au LOSC, et Rudi Garcia à l’OL. Eux – surtout le premier -, devraient assez facilement pouvoir rebondir, après cet exercice jusqu’ici plutôt accompli. Pour d’autres, il y a quelques nuances, en ce qui concerne par exemple, Antoine Kombouaré au FC Nantes ; il sera automatiquement reconduit s’il maintient les Canaris. Dans le cas contraire, il devra rendre son tablier.

Au LOSC, à l’OL, à l’OGCN… Des clubs ambitieux sont en stand bye

Adrian Ursea à l’OGC Nice est dans une situation encore plus inconfortable. Quoiqu’il sache depuis le début, que ses jours sont comptés sur le banc des Aiglons. Lui devra de façon certaine rendre sa place, à un autre coach au CV plus chargé. Pour d’autres enfin, il est déjà acquis que l’expérience s’achèvera au terme de cet exercice, mais avec en ce qui concerne Thierry Laurey au Racing de Strasbourg et Stéphane Moulin, avec le SCO Angers, le sentiment du devoir clairement accompli et pour le second au moins, sa place à tout jamais, dans l’histoire de son club.

Les coaches de Ligue 1 en fin de contrat au 30 juin

Antoine Kombouaré (Nantes) 2021+1 (Si maintient en Ligue 1)

Christophe Galtier (Lille) 2021

Michel Der Zakarian (Montpellier) 2021

Stéphane Moulin (Angers) 2021

David Guion (Reims) 2021

Rudi Garcia (Lyon) 2021

Pascal Plancque (Nîmes) 2021

Olivier Dall’Oglio (Brest) 2021

Thierry Laurey (Strasbourg) 2021

Adrian Ursea (Nice) ?