LOSC ou Chelsea, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Le LOSC affronte Chelsea, tenant du titre en C1 et favori de cette double confrontation, chez les bookmakers.

Une semaine après la victoire du PSG sur le Real Madrid, c’est au tour du LOSC d’entamer ses huitièmes de finale en Ligue des Champions. Les Lillois vont se frotter au FC Chelsea, tenant en titre de la compétition reine, en Europe. Les équipes se rencontrent, ce mardi 22 février, au Stamford Bridge pour le match aller et devront attendre le 16 mars, au stade Pierre-Mauroy, pour savoir quelle formation atteindra les quarts de finale. Mitigé depuis le début de la saison, Lille devra montrer un tout autre visage si le club veut se qualifier au prochain tour.

Chelsea, grand favori de ce huitième de finale

Les bookmakers s’accordent pour dire que Chelsea est le grand favori, de cette double confrontation. La cote de la qualification du club londonien est de 1,15, tandis que celle du club lillois est à 4. Dans ce match aller, les Blues, à domicile, sont donnés vainqueurs à 1,31 contre 1. La victoire du LOSC semble très lointaine, avec une cote à 10,3 en moyenne, alors que le nul est coté à 5,5. Le scénario le plus envisagé est celui de la victoire 2-0 des hommes de Thomas Tuchel, avec une cote à 5,45, suivi de près par la victoire de l’actuel 3e de la Premier League, sur la plus petite des marges, à 6 contre 1.

La défense du LOSC aura du travail face à Lukaku et Werner

Les bookmakers pensent que la rencontre va être à rebondissements, puisque la cote d’un match à plus de 1,5 buts est à 1,21. Quant aux joueurs qui vont marquer, c’est Romelu Lukaku qui a les préférences des cotes à 2,25 contre 1, tandis que la cote de son coéquipier Timo Werner est à 2,9. Dans l’autre camp, Jonathan David et Burak Yilmaz sont les attaquants à suivre, avec des cotes buteurs à 4,81 et 4,84. Premiers éléments de réponse ce soir, à Stamford Bridge, dès 21h.