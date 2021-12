LOSC ou Chelsea, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Les supporters lillois sont gâtés sur l’adversité offerte en Ligue des champions. Mais leur soutien devra être complet pour que le LOSC se qualifie.

Finalement, de ce simulacre de tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Chelsea et le LOSC s’en tirent à meilleur compte. Pas tant Lille, sur le papier, qui devra se coltiner le champion d’Europe en titre, mais au moins les deux équipes ont gardé les mêmes émotions à midi, puis à 15h, puisque le sort a voulu deux fois, cet affrontement.

Chelsea – LOSC seule affiche maintenue deux fois

Chelsea – LOSC, c’est donc un festin pour les Dogues, qui devront avoir gros appétit, pour battre les Londoniens. Ce sont eux, les champions de France, qui ont fini premiers de leur groupe et qui auront l’avantage de recevoir, au match retour, mais les bookmakers choisissent les Blues comme favoris des débats. Chelsea qui se qualifie pour les quarts de finale de la C1 vaut une cote moyenne de 1,4, quand celle de Lille est à 3,5.

Les Dogues ne seront pas favoris face aux champions d’Europe

Selon les opérateurs du jeu en ligne, les hommes de Thomas Tuchel construiront leur succès dès le premier round, au stade Stamford Bridge, ils sont donnés gagnants à la cote de 1,3, pour un match nul, à 4,5 et la victoire lilloise, à plus de 8. Au jour de ce tirage, la tendance va en direction d’un score de 2-0 pour les Blues, à la cote moyenne de 5. Ce Chelsea – LOSC débutera le 15 février pour le match aller et se poursuivra le 3 mars.