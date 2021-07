LOSC : Prédictions des notes des Dogues sur FIFA 22

Que vaudront les joueurs du LOSC sur FIFA 22 ?

C’est le collectif du club champion de France, mais rien ne dit qu’il le reste, au bout de l’exercice qui va commencer. Le LOSC n’en est pas le favori, notamment des bookmakers et sur FIFA 22, cela dépendra des joueurs qui resteront, peut-être même plus encore, que ceux qui vont arriver. Déjà, Mike Maignan a changé de maillot, pour celui de Milan. Il était pourtant l’un de ceux dont on devine, sans se tromper, qu’il va se valoriser au prochain opus.

LEs joueurs du LOSC devraient majoritairement progresser

Dans le groupe du moment, c’est surtout le défenseur Sven Botman qui verra le plus sa note exploser, étant l’une des énormes révélations de la saison dernière. Le joueur néerlandais pourrait gagner jusqu’à 10 points de plus, à sa moyenne générale. Dans l’ensemble, la majorité des joueurs de l’équipe du Lille OSC va gagner en compétence d’ensemble.

Quelle efficacité pour le collectif champion de France sur FIFA 22 ?

Mais pas forcément tous pour ceux qui sont plus âgés, comme José Fonte ou Jérémy Pied. Ce sera à voir à compter du mois de septembre quand sort, comme chaque année, le titre produit par Electronic Arts. Ce FIFA 22 aura le champion du monde français Kylian Mbappé sur la jaquette, c’est déjà quelque chose dont on est certain.

Prédictions des notes des joueurs du LOSC sur FIFA 22