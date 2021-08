LOSC – PSG : 1re sortie pour Elysia, saison 2021-22

Le ballon de la saison 2021-22 du foot pro, en France.

Il s’appelle Elysia et c’est pour lui, la dernière saison, pour se faire connaître au maximum, des suiveurs de la Ligue 1. A compter de l’exercice 2022-23 prochain, la Ligue de football professionnel (LFP), aura Kipsta comme nouveau fournisseur des ballons de la Ligue 1, Ligue 2, ou comme ici, du Trophée des champions entre le LOSC et le PSG.

La der d’Elysia débute par le choc LOSC – PSG

D’ici là, l’Allemande uhlsport garde la main, c’est elle qui produit et fournir cette sphère, que le Lille et Paris étrenneront, face à face, ce dimanche soir à Tel Aviv, où se jouent les débats. Si le ballon n’évolue pas sur le fond, la forme, principalement les couleurs, évoluent d’une saison à une autre. Pour 2021-22, le jaune fluo, le marine et le rouge fluo dominent, pour la « fraicheur, la confiance et l’énergie », tel qu’il est présenté dans son communiqué.

Kipsta prendra le relai après cinq saisons avec uhlsport

Elysia, après ce choc du Trophée des champions, restera en pole sur toutes les pelouses des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Jusqu’au mois de mai prochain. Avant de céder la place, à une autre marque, pour une nouvelle sphère.