LOSC – PSG : Combien gagne le vainqueur du Trophée des champions ?

Le Trophée des champions se joue ce dimanche, entre le LOSC et le PSG.

C’est à Tel Aviv, en Israël, que se joue ce dimanche soir, le premier trophée de la saison 2021-22, du football français. Il se dispute entre le LOSC, champion de France et le PSG, son dauphin en Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France. C’est le retour du Trophée des champions qui s’exporte en terres étrangères, pour accroître la visibilité du foot français, hors des frontières. La saison dernière, COVID oblige, le match s’était joué à Lens.

Le LOSC et le PSG se disputent un 1er titre cette saison

Les deux formations viseront, ce dimanche soir, un premier titre dans la saison, et les deniers promis en récompense par la Ligue de football professionnel (LFP). Dans son règlement général, la LFP écrit à ce sujet, qu’une « prime de participation équivalente pour chaque équipe », sera versée, plus « une prime de victoire pour le vainqueur ». « Les modalités et le montant des allocations financières versées par la Ligue de Football Professionnel aux clubs sont arrêtés chaque saison par le Conseil d’administration », est-il aussi indiqué.

Une prime de participation, une de victoire et des défraiements

Ce montant n’est pas connu, à l’occasion de cette édition 2021. Il était, voilà quelques années, de 500 000 euros net commun aux deux clubs en lice et, jusqu’à 800 000 euros, à la formation lauréate du tournoi. « En outre, dans le cas où le match se déroulerait hors de France, la Ligue de Football Professionnel prendra en outre à sa charge les frais de déplacement, d’entraînement, d’hébergement et de restauration des deux équipes pendant la totalité du séjour à l’étranger », selon certaines modalités que le règlement détaille, comme le nombre maximum de la délégation autorisée (50 membres), ou l’hébergement en hôtel 4 ou 5 étoiles.