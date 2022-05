LOSC, PSG : Combien vaut désormais Timothy Weah sur le mercato ?

Quand son corps l’autorise, Timothy Weah progresse vers les sommets du football. A 22 ans, le temps s’accélère toutefois, pour le fils de la légende, George.

Il existe de nombreux jeunes, formés au PSG, partant chercher du temps de jeu dans d’autres clubs. Si les noms de Christopher Nkunku, Jonathan Ikoné, ou Kingsley Coman viennent à l’esprit, c’est aussi le cas de Timothy Weah. Le fils de George Weah, ancien joueur phare du club de la capitale et de l’AC Milan, a préféré quitter le navire parisien tôt dans sa carrière. Après une bonne demi-saison de prêt au Celtic Glasgow, durant la deuxième moitié de 2018-2019, le LOSC passe la vitesse supérieure, et s’offre le talent américain, contre une indemnité de 10 millions d’euros, lors du mercato estival 2019. Depuis, malgré des débuts gâchés par des blessures, l’avant-centre continue sa progression.

L’ancien du PSG est contracté encore deux ans avec le LOSC

Après une première saison quasiment blanche, la valeur marchande de Timothy Weah est tombée à 7,2 millions d’euros, selon Transfermarkt. Depuis, moins embêté par les pépins physiques, le joueur de 22 ans occupe un rôle important dans le collectif des Dogues. Si ses statistiques ne reflètent pas son potentiel, l’évaluation du portail web allemand lui rend plus justice, avec une estimation à 13 millions d’euros. Soit une valorisation quasiment multipliée par deux. L’Observatoire du football (CIES) corrobore, et l’évalue entre 15 et 20 millions d’euros. Une belle progression pour l’attaquant qui est lié jusqu’à juin 2024, avec le champion de France 2020.

Timothy Weah est dans le dur en 2021-2022

A l’image du LOSC qui risque de ne pas jouer en Europe l’année prochaine, le numéro 22 n’a pas réussi à confirmer son talent cette saison, malgré un temps de jeu supérieur à celui de l’exercice précédent. Le changement d’entraîneur, tout comme les blessures, ne lui ont pas facilité la vie. Si un transfert ne semble pas être d’actualité cet été, l’avant-centre a déclaré à la Gazzetta Dello Sport, plus tôt dans l’année, que ça a toujours été son “ambition de jouer un jour en Serie A, et en en particulier dans un grand club comme Milan”, indiquant que le club rossoneri faisait “partie de l’histoire” de sa famille. Reste à savoir si ce jour viendra.