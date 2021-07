LOSC, PSG, Liverpool… Où va jouer Renato Sanches selon les bookmakers ?

Le futur de Renato Sanches en question chez les bookmakers anglais.

Contraint de vendre, pour soulager la masse salariale et équilibrer ses comptes, malgré le titre de champion de France, le LOSC devra peut-être céder son milieu de terrain, Renato Sanches, car il est un joueur sollicité. A ce point même que, chez nos voisins anglais, il existe chez les bookmakers, un marché sur son futur en club.

Qu’il reste au LOSC, le PSG est aussi une piste donnée

Alors, où jouera Renato Sanches, à la fin de ce mercato estival ? Qu’il reste lillois est encore l’option la plus certaine. Elle paie 1,4 fois la mise de départ. Il n’est pas à exclure, sinon, que l’international portugais reste en France et en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est en effet une hypothèse avancée par les opérateurs du jeu, en Grande-Bretagne. Renato Sanches au PSG est toutefois coté à 26 contre un. C’est loin, comme la piste de Manchester City (26 contre), ou du Real Madrid, à 29 contre un.

Renato Sanches vers la Premier League anglaise ?

Plus sûrement, Liverpool qui tient ici la corde, dans le cas d’un départ accepté par le joueur et son club. La cote des Reds est de 3 contre un, le club anglais en devance un autre, Arsenal à 6, tandis que l’Atlético Madrid suit, à 12. Et 13 pour la FC Barcelone, ou le Bayern Munich d’où, faut-il le rappeler, arrive Renato Sanches.