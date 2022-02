LOSC – PSG : Un nouveau sponsor sur la manche des Dogues

Sibel Energie rejoint le LOSC et s’affichera sur les maillots des Dogues, pour la visite du PSG, dimanche.

Le LOSC enrichit son pool de partenaires commerciaux. Le club champion de France officialise, ce vendredi 4 février, la signature d’un accord de partenariat officiel avec Sibel Energie. La société spécialiste de la transition énergétique tiendra ce rôle jusqu’à la fin de cette saison, puis deviendra « partenaire label », pour l’exercice 2022-23 suivant.

Sibel Energie nouveau partenaire officiel du LOSC

Ce rapprochement sera célébré dès ce dimanche soir, à l’occasion du match de gala opposant le LOSC, tenant du titre en Ligue 1, au Paris Saint-Germain, parti pour lui succéder. Pour ce match programmé dimanche en prime time, au stade Pierre-Mauroy, les Dogues de Jocelyn Gourvennec porteront sur une manche de leur maillot, le logo de Sibel Energie.

Sur la manche des maillots du LOSC pour la visite du PSG

« Nous serons fiers d’afficher notre nouveau partenaire sur le maillot de nos joueurs dès dimanche face au Paris Saint-Germain », confirme Olivier Létang, dans le communiqué de l’annonce. « Le LOSC et moi-même sommes ravis d’accueillir Sibel Energie parmi les partenaires du club. Sibel œuvre efficacement et de manière innovante dans le domaine de la transition énergétique et de l’environnement, qui est une action auquel le LOSC est particulièrement sensible et sur lequel le club travaille au quotidien et dans le cadre de son activité RSE », ajoute le président du club lillois. Ce rapprochement des deux marques a été initié par l’agence Sportfive.