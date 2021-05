LOSC : Quand Cyril Hanouna confond Christophe Galtier avec Fabien Galthié

Christophe Galtier est champion de France, mais c’est un autre Galthié qu’a félicité Cyril Hanouna, ce dimanche soir.

Lui, c’est « Galette », il aime la ballon rond et vient de Marseille. Christophe Gatlier de son nom, est l’entraîneur du LOSC au football, et le nouveau champion de France 2020-21 de Ligue 1, après le succès de son club à Angers (2-0), ce dimanche soir. Christophe Gatlier, n’a strictement rien à voir avec Fabien Galthié, son homologue sélectionneur du quinze de France au rugby, si ce n’est, la passion de transmettre.

Cyril Hanouna félicite le LOSC de… Fabien Galthié

A ce détail près, tout oppose les deux techniciens, même l’orthographe de leur patronyme. Tout, mais la confusion est possible. La preuve, l’animateur télé, Cyril Hanouna l’a faite, en voulant féliciter le premier, Christophe Galtier, pour son couronnement en Ligue 1. Mais c’est l’autre, Fabien, qui a reçu ses louanges.

Un grand merci cher @Cyrilhanouna mais notre sélectionneur entraîneur n’y est pour rien 😉 Un grand bravo au @losclive pour ce titre de Champion de France et à Christophe Galtier ! #Ligue1 https://t.co/JrvzR7Bfp2 — France Rugby (@FranceRugby) May 23, 2021

D’un Galtier à un Galthié la confusion est possible

« Franchement qu on supporte @losclive ou pas, on ne peut être qu admiratif de leur parcours! C est énorme ce qu ils ont fait! Un grand bravo aux joueurs et @FGalthie c est du très très lourd ce gars! Grosse perf! », a écrit Hanouna sur Twitter. Le community manager de l’équipe de France de rugby s’en est amusé en rectifiant l’erreur. Après tout, Christophe ou Fabien, ça reste la France du sport, et ce soir elle es triomphante au nord.