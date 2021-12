LOSC : Que vaut Jonathan David sur ce mercato ?

Le LOSC a payé plus cher que jamais, le transfert de Jonathan David, mais le joueur est aujourd’hui valorisé à plus qu’investis sur lui, en 2020.

Il faut au moins rendre grâce à la précédente direction du LOSC, qui avait le nez pour dénicher de bons buteurs ; joueurs si précieux s’il en est, dans un collectif. Et donc, généralement bankable, pour les meilleurs d’entre eux. Jonathan David semble appartenir à cette race, des tueurs de surfaces, associant le talent devant le but, à la vélocité dans la construction.

La recrue la plus chère de l’histoire du LOSC

Pour le recruter, Lille a néanmoins consenti à dépenser plus que jamais, pour un transfert. Vingt-sept millions d’euros est le coût de l’indemnité compensatoire payée à La Gantoise, en Belgique, où évoluait précédemment, l’international canadien. C’était en 2020 et depuis, l’actuel meilleur buteur de la Ligue 1 (avec 10 unités à son compteur), s’est valorisé à plus, sur le marché des transferts.

De 35 à plus de 50 M€ l’estimation de sa valeur sur le mercato

La plateforme Transfermarkt a l’estimation la plus basse, à 35 millions d’euros, qu’il vaudrait en ce moment. Ou 44 millions, ainsi que le donne le spécialiste mondial de l’audit comptable et marketing, KPMG. Quant à l’Observatoire du football, il a la fourchette la plus haut, avec une valorisation de 50 à 70 millions d’euros, du profil de l’attaquant de 20 ans.

Jonathan David a signé un contrat de 5 ans jusqu’en 2025

Jonathan David a paraphé un contrat long de cinq ans, avec le LOSC. Il lui en reste trois et demi, d’ici son échéance au 30 juin 2025. Il se dit que le Bayern serait intéressé à son sujet. Le LOSC souhaiterait le conserver, mais le club a besoin d’argent frais et il ne le retiendra pas, selon le niveau d’offres formulées, s’il en arrive cet hiver ou l’été prochain. Nul n’en doute si le joueur conserve son état de forme et de réussite, jusqu’au terme de l’exercice.