LOSC : Qui vend le plus de maillots à son nom chez les champions de France ?

Le rouge maillot domicile floqué au nom de Jonathan David domine les ventes, cette saison.

Last but not least, voilà le dernier volet du tour du pays, des joueurs qui vendent le plus de maillots à leur nom, dans les clubs de la Ligue 1, que nous avons mené à la rédac de Sportune. Le LOSC en dernier et l’honneur au premier, puisque le club nordiste est le champion de France en titre. Et qu’en l’espèce c’est assez pour stimuler l’envie des supporters et par ricochet, les ventes de produits dérivés.

Les joueurs offensifs plébiscités chez les Dogues

Cette saison 2021-22 célèbre ceux qui ont fait ce quatrième titre sur le terrain. Surtout les joueurs offensifs, en tête, le numéro 9 du goleador canadien, Jonathan David, suivi du numéro 17 de l’autre buteur patenté, Burak Yilmaz, et de celui qui évolue dans leur dos, le 10 du champion d’Europe 2016, avec le Portugal, Renato Sanches.

Le rouge domicile du LOSC est en tête des ventes

Côté tuniques, c’est dans le Nord, comme dans la majorité des équipes que nous avons observé en Ligue 1, le modèle domicile, à dominante de rouge chez les Dogues, qui domine sur les ventes. C’est l’équipementier New Balance qui habille les hommes de Jocelyn Gourvennec, depuis 2016 et pour encore plusieurs années, après la reconduction du contrat, au printemps dernier.

