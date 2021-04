LOSC : Salaire, contrat, ce que l’AC Milan propose à Maignan

Le Milan AC a des vues sur Mike Maignan et des arguments pour le convaincre de signer.

Gianluigi Donnarumma en fin de contrat au 30 juin, n’a toujours pas scellé son futur. Et les jours qui passent, semblent éloigner le gardien international italien, de l’AC Milan, son club. C’est d’autant plus vrai que le nom de son possible successeur circule avec force. Désormais, on en sait même plus, sur ce qu’offrirait le club lombard, au gardien du LOSC, Mike Maignan, qu’il convoite.

Mike Maignan pour remplacer Gianluigi Donnarumma à l’AC Milan

Information partagée, de l’autre côté des Alpes, par la Gazzetta dello Sport, et son bien informé journaliste Nicolo Schira. Il évoque, à l’attention du portier français des Dogues, un contrat sur la durée maximale de cinq ans, soit une échéance au terme de la saison 2026. En contrepartie, pour le joueur de 25 ans, d’un salaire estimé à 2 millions d’euros net la saison, ou 215 000 euros brut mensuels, moins les primes individuelles et collectives.

Mike #Maignan has agreed personal terms with #ACMilan for a contract until 2026 (€2M/year + add-ons). #Rossoneri are ready to finalize the deal with #Lille, if #Donnarumma doesn’t extend his contract. The french GK has made 18 clean sheets in this season in #Ligue1. #transfers https://t.co/pOgbwt0MAX — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 25, 2021

Un salaire augmenté et un contrat long pour le gardien du LOSC

Présentement, à Lille, Mike Maignan est sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2022 prochaine, après avoir été prolongé en 2018. Au LOSC, il gagne 120 000 euros brut par mois, sans les bonus. Formé au PSG qu’il a rejoint dans ses plus jeunes années, Mike Maignan s’est engagé avec le LOSC, en 2015 et c’est avec le club lillois qu’il a honoré sa première, et jusqu’ici unique, cape internationale sous le maillot de la France.