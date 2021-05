LOSC : Salaire, contrat, ce que le Napoli proposerait à Galtier

La bonne saison de Christophe Galtier lui vaut de l’intérêt jusqu’à l’Italie.

A désormais moins d’une semaine de la fin du championnat de Ligue 1, Christophe Galtier et ses hommes sont en passe de ramener un quatrième titre de champion de France au LOSC. Mais fort de sa saison plus que réussie, l’actuel coach lillois pourrait se diriger, dès l’année prochaine, vers un plus gros défi. D’après, les informations d’Il Mattino, l’entraîneur français serait la priorité des dirigeants du Napoli, et serait en passe de se voir offrir un contrat avec un salaire à la hausse, afin de prendre la succession de Gennaro Gattuso sur le banc des Gli Azzurri.

Un contrat de 2 ans à plus de 2 millions d’euros par saison pour Christophe Galtier au Napoli

Touchant actuellement un salaire de 2,16 millions d’euros brut chez les Dogues, pour la saison 2020-2021, Christophe Galtier pourrait, à Naples, voir son revenu annuel presque doubler. Il serait en effet proposé à l’ancien coach de Saint-Etienne, un contrat sur deux ans, payé 325 000 euros brut par mois. Un accord plus juteux donc, mais surtout un challenge plus intéressant, qui pourrait convaincre celui qui est en place dans la cité nordiste, depuis 2017.

L’entraîneur du LOSC en pole position, malgré l’intérêt du Napoli pour d’autres entraîneurs

Toujours sous tensions avec son président Aurelio De Laurentiis, le coach en place du Napoli, Gennaro Gatuso, ne devrait vraisemblablement plus être sur le banc napolitain, la saison prochaine. Pour le remplacer, les dirigeants du club italien feraient de l’entraîneur lillois leur favori. Cependant, d’autres pistes seraient évoquées, selon Sky Italia, qui parle aussi d’un intérêt de la direction de l’actuel 3e de Serie A, pour Luciano Spalletti, l’ancien entraîneur de l’Inter Milan, et pour Vincenzo Italiano. Ce dernier est actuellement toujours coach de l’équipe de Spezia, qui lutte pour le maintien, mais son profil plairait tout de même à De Laurentiis.