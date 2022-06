LOSC : Salaire, contrat, ce que Zeki Celik va signer avec la Roma

Un départ est en passe de se valider, au LOSC. Le latéral droit, Zeki Celik, à qui il reste encore une saison contractuelle avec le club lillois, est en passe de rejoindre l’AS Rome, qui le convoite. Les deux clubs discutent sur l’indemnité, elle serait proche de 7 millions d’euros, au bénéfice du champion de France, 2021.

Avec la Roma de José Mourinho, l’international turc s’est entendu sur un contrat long de cinq ans, avec pour terme la fin du mois de juin 2027. C’est la presse italienne qui l’évoque, notamment le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Nicolo Schira. Lequel avance aussi le montant du salaire négocié par les représentants du joueur de 25 ans.

