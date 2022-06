LOSC : Un naming à 1,2M€/an pour le stade Pierre-Mauroy

Le stade Pierre-Mauroy va céder au naming et changer son nom.

Après quatre ans de recherche d’un partenaire pour le Stade Pierre-Mauroy, la Métropole Européenne de Lille (MEL) a trouvé preneur. A compter de la saison 2022-2023, le nom de Decathlon apparaîtra sur l’antre officielle du LOSC. Le contrat entre la marque de sport et le champion de France 2021 est de 6 millions d’euros sur la totalité des cinq ans, soit 1,2 million d’euros par an, comme le rapporte France Bleu. A l’issue de cette durée, le contrat peut être renouvelé.

C’est 800 000 euros annuels de moins que ce que dépensaient les quatre partenaires du club (le Crédit Mutuel, le conseil général du Nord, Nacarat et Carrefour) entre 2013 et 2018. Pour Decathlon, il s’agit d’un approfondissement de son lien avec le football français, puisqu’en plus d’être partenaire naming des Dogues, l’équipementier sportif est également le fournisseur officiel des ballons de Ligue 1 et de Ligue 2 pour les cinq prochaines saisons, ainsi que partenaire maillot du Nîmes Olympique.

Le nom Pierre-Mauroy ne va pas pour autant disparaître

Decathlon, n’est pas une marque inconnue du paysage lillois, puisque son siège social se situe à Villeneuve d’Ascq, non loin de l’écrin en question. Si l’équipementier apparaîtra sur le stade du LOSC, elle ne remplacera pas à proprement parler le nom de l’ancien Premier Ministre, puisque les deux seront combinés pour donner la “Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy”. D’après les informations du média français, la décision sera entérinée lors du prochain conseil de la MEL, qui a lieu le 27 juin prochain.