LOSC : Un nouveau et plus lucratif sponsor maillot signé pour la saison prochaine

Jonathan David ne sera peut-être plus Lillois, quand Boulanger, au centre de son maillot, rendra l’espace à la marque Casoo, dès la saison prochaine.

Le LOSC aura un nouveau sponsor sur ses maillots la saison prochaine. C’est l’information qui est tombée, via l’Equipe, ce mardi soir. Après être devenu le commanditaire principal lors de la saison 2019-2020, Boulanger, le spécialiste électroménager et multimédia, sera remplacé sur la face avant du maillot par l’entreprise anglaise Cazoo. Le contrat entre la société expert dans la vente de voitures d’occasion en ligne et le club lillois est annoncé plus lucratif, que le précédent avec Boulanger.

Un contrat à 4 millions d’euros par an pour le LOSC

C’est quasiment deux fois plus que celui négocié avec l’entreprise française qui était estimé à 2,2 millions d’euros par an. Cazoo, qui a pour but de s’implanter en France et dont le développement des magasins physiques devrait démarrer sous peu, va saisir l’opportunité d’apparaître sur le maillot lillois pour les trois prochaines années à compter de la saison 2022-2023. Le club nordiste n’a pas encore confirmé l’information. La société britannique est déjà bien présente dans le sport; puisqu’elle est le sponsor maillot principal des équipes de Premier League, West Ham et Everton.

Cazoo remplace Boulanger sur les maillots lillois

Des négociations entre les deux parties qui avaient déjà commencé avant l’arrivée de SportFive, en tant que partenaire commercial exclusif du LOSC, courant 2021. L’agence sportive touchera, néanmoins, une commission d’un quart de la somme du deal, selon le quotidien sportif, soit 1 million d’euros par an, puisque c’est elle qui a finalisé l’opération avec Cazoo. Quant à Boulanger, associé aux Dogues depuis 2012, le groupe ne va pas quitter définitivement la Ligue 1, puisqu’il est par ailleurs partenaire de l’OL, de l’OM, du RC Strasbourg et du RC Lens, à des niveaux d’engagements différents.