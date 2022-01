LOSC : Un nouveau partenaire « prévention risque » pour les Dogues

Forma-Protect nouveau partenaire officiel du LOSC.

Un partenaire commercial de plus pour le LOSC, qui s’est engagé avec Forma-Protec, un organisme de formation spécialisé dans la prévention des risques. Ni la durée du rapprochement, ni son montant n’ont été révélés, c’est l’agence Sportfive qui en est à son origine. En contrepartie de la collaboration, Forma-Protec bénéficiera de visibilité sur les supports digitaux du club et sur le terrain, les joueurs de matchs à domicile, en Ligue 1 Uber Eats.

Un partenaire officiel de plus pour le LOSC

Les joueurs de l’Académie du LOSC et l’équipe féminine profiteront, en plus, de formations personnalisantes de la part de l’organisme. « Nous sommes très fiers d’être partenaires du Champion de France et espérons que cela fera davantage connaître notre expertise. Notre ambition est de devenir une référence de la formation professionnelle sur l’ensemble du territoire national en conservant nos valeurs humaines, comme les Dogues ont su si bien le faire, détaille le dirigeant de Forma-Protect, Miguel Garcia. Et ce dernier de se réjouir : Fan de foot depuis toujours, c’est un rêve d’enfant de pouvoir associer mon entreprise à l’image du LOSC et surtout de pouvoir proposer nos formations aux sportifs de haut niveau du LOSC. »

Le sponsoring un secteur dynamique chez les Dogues

Le secteur du sponsoring est présentement le plus dynamique au LOSC, celui qui augmente quand les autres baissent (droits de la télé ou billetterie, dans le contexte singulier de la Covid). Les Dogues devraient aussi avoir un partenaire plus premium et nouveau sur le maillot, à compter de la saison prochaine.