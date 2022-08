LOSC: Un sponsor sur le maillot rempile pour trois ans

La Carrosserie Essalmi reste un partenaire officiel du LOSC, trois ans de plus.

Le premier et il continuera de l’être. La saison dernière, la Carrosserie Essalmi est devenue le tout premier sponsor visible sur le haut du dos du maillot que portent les joueurs du LOSC, sur le terrain. Entre le col et le nom du joueur. La marque créée par un Lillois et basée à Roubaix va garder l’espace pour elle, après prolongation scellée entre les deux parties.

La Carrosserie Essalmi conserve l’espace sur les maillots du LOSC

L’extension porte sur les trois prochaines saisons, outre la présence du logo sur la tunique des hommes de Paulo Fonseca, la Carrosserie Essalmi bénéficiera de tout un dispositif de visibilité au stade nouvellement appelé Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. « Nous sommes ravis de poursuivre la collaboration avec les carrosseries Essalmi et de voir ce partenaire renouveler sa confiance. Pour le LOSC, il est toujours important de conserver son fort ancrage territorial en s’associant à des acteurs originaires de notre métropole, dont le savoir-faire est reconnu et apprécié », indique le président lillois, Olivier Létang par communiqué.

A la veille de la rentrée en L1, Lille a dévoilé ses maillots

Des activations communes au club et son commanditaire commercial seront organisée au fil de la saison. La Carrosserie Essalmi est inscrite à la case des « partenaires officiels » du LOSC, là où ils sont le plus nombreux. Cette prolongation s’est nouée avec l’agence Sportfive, en intermédiaire. Les deux maillots principaux des joueurs du LOSC pour la saison 2022-2023 à débuter ce week-end, ont été dévoilés par l’équipementier New Balance. Les Dogues joueront en rouge et bleu à la maison et blanc en dominant, les matchs à l’extérieur.