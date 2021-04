LOSC : Une Ligue des champions 2019-20 à 36,4 M€ au cumul

Parcours mitigé mais prime salutaire pour le LOSC, de la Ligue des champions 2019-20.

C’est la première et seule Ligue des champions disputée par Gérard Lopez, à la tête d’un club de football. Elle faisait suite, pour le LOSC, a une première saison catastrophe, au cours de laquelle le club a bataillé pour son maintien. Lille n’a pas brillé autant que souhaité dans le tournoi, bien moins que les deux autres clubs français, le PSG et l’OL.

Un parcours réduit au minimum pour le LOSC

Du coup, si Paris et Lyon sont dans le top 10 des équipes qui ont gagné le plus d’argent de leur campagne européenne, à l’addition des primes à la performance, de la part au coefficient et des droits de l’audiovisuel, ça n’est clairement pas le cas du LOSC, qui se limite à la portion minime. Mais néanmoins salutaire en ces circonstances où le club doit assumer des pertes financières.

Une Ligue des champions qui rapporte 26,388 M€ à Lille

Avec un seul match nul réussit dans son tournoi de la phase de groupe, Lille n’a pas eu le luxe de bonifier l’acquis de la qualification, à savoir la prime collective aux 32 équipes qualifiées, plus celle du classement au coefficient. Si bien, qu’avec les revenus de la télé, le LOSC a gagné 36,388 millions d’euros de sa saison européenne, selon les chiffres partagés par le média espagnol, Palco23.