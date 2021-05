Man City : De grosses primes promises aux Citizens pour motiver leur fin de saison

Entre la Ligue des champions et le championnat, les Citizens ont de belles primes à prendre.

Manchester City, qui pourrait être sacré champion d’Angleterre dès ce week-end, et gagner la Ligue des Champions le 29 mai prochain à Istanbul, face à Chelsea, réaliserait alors un triplé sensationnel. A cette occasion, les Citizens toucheraient, d’après les informations du Sun, chacun une prime variant en fonction de leur statut dans l’équipe, et des résultats finaux en C1 et en Premier League.

Quelles seront les primes touchées par les Citizens ?

Selon le Sun, Kevin De Bruyne et ses acolytes pourraient avoir à se partager un montant avoisinant les 17 000 000 €, en cas de succès en Ligue des champions. L’international belge, et ses coéquipiers bénéficiant des meilleurs contrats de l’équipe, se verraient attribuer des primes plus importantes, pouvant aller jusqu’à plus du million d’euros. Les autres joueurs, eux, toucheraient en cas de victoire en Coupe d’Europe, aux alentours de 280 000 €, tandis qu’un succès en Premier League leur octroierait 170 000 € chacun.

Manchester City toucherait gros en cas de succès

Si, comme beaucoup l’imaginent déjà, les Skyblues venaient à faire un sans-faute dans leur fin de saison, en remportant coup sur coup la Ligue des Champions et le championnat, le club récupérerait une belle somme. Le Sun indique, en effet, que City bénéficierait d’un montant supérieur à 100 000 000 €, si ces derniers remportaient la Coupe aux grandes oreilles à la fin du mois. En cas de couronnement en Premier League, l’enveloppe s’élèverait, elle, aux environs de 170 000 000 €.